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Тренер Реала предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве
Прокуратура требует для Анчелотти наказания
Getty Images/Global Images Ukraine
На следующей неделе главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве. Об этом пишет издание Sport.
Обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.
Прокуратура требует для Анчелотти наказания в виде четырех лет лишения свободы. Сам тренер отрицает какие-либо правонарушения.
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