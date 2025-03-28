Тренер Реала предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве

На следующей неделе главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве. Об этом пишет издание Sport.

Обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.

Прокуратура требует для Анчелотти наказания в виде четырех лет лишения свободы. Сам тренер отрицает какие-либо правонарушения.