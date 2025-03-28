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Тренер Реала предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве

Испания

Прокуратура требует для Анчелотти наказания

Тренер Реала предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На следующей неделе главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве. Об этом пишет издание Sport.

Обвинения касаются периода 2014-2015 годов, прокуроры утверждают, что тренер намеренно предоставил ложную информацию налоговой службе, чтобы избежать уплаты налога на прибыль в размере 1,062 миллиона евро.

Прокуратура требует для Анчелотти наказания в виде четырех лет лишения свободы. Сам тренер отрицает какие-либо правонарушения.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.03.2025 в 17:31
Неправильно написано Он из Реала, поэтому правильно «звездный» тренер.)
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.03.2025 в 17:31
Неправильно написано Он из Реала, поэтому правильно «звездный» тренер.)
Ответить
0
0

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