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Анчелотти - о предстоящем судебном заседании: Это правда, я должен давать показания

Испания

Специалист заявил, что не волнуется и полностью доверяет закону

Анчелотти - о предстоящем судебном заседании: Это правда, я должен давать показания

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал предстоящее судебное заседание, на котором он должен дать показания.

"Сегодня есть много тем для дебатов", - сказал Карло. "Это правда, я должен давать показания на следующей неделе, и я сделаю это в среду. Это не тема для дебатов. То, что состоится на следующей неделе, - это апелляция, которую подала прокуратура. Первый суд я выиграл, и я полностью доверяю закону и правосудию. Я не волнуюсь. Меня беспокоит, что говорят, что я кого-то обманул, но я с радостью пойду давать показания".

Напомним, Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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