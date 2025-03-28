Анчелотти - о предстоящем судебном заседании: Это правда, я должен давать показания

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал предстоящее судебное заседание, на котором он должен дать показания.

"Сегодня есть много тем для дебатов", - сказал Карло. "Это правда, я должен давать показания на следующей неделе, и я сделаю это в среду. Это не тема для дебатов. То, что состоится на следующей неделе, - это апелляция, которую подала прокуратура. Первый суд я выиграл, и я полностью доверяю закону и правосудию. Я не волнуюсь. Меня беспокоит, что говорят, что я кого-то обманул, но я с радостью пойду давать показания".