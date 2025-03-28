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Барселона передумала продолжать сотрудничество со своим вингером
Ансу Фати, похоже, покинет команду
Вингер "Барселоны" Ансу Фати летом, вероятно, покинет каталонский клуб. Об этом сообщает издание Fichajes.
По информации источника, руководство испанской клуба приняло окончательное решение попрощаться с 22-летним футболистом.
Добавим, что текущий контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. Фати в текущем сезоне сыграл 8 матчей.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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