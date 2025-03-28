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Барселона передумала продолжать сотрудничество со своим вингером

Испания

Ансу Фати, похоже, покинет команду

Барселона передумала продолжать сотрудничество со своим вингером

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Вингер "Барселоны" Ансу Фати летом, вероятно, покинет каталонский клуб. Об этом сообщает издание Fichajes.

По информации источника, руководство испанской клуба приняло окончательное решение попрощаться с 22-летним футболистом.

Добавим, что текущий контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. Фати в текущем сезоне сыграл 8 матчей.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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