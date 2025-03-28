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Осасуна подала апелляцию по матчу с Барселоной

Испания

Ждем результат апелляции

Осасуна подала апелляцию по матчу с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Осасуна" обжаловала результат матча 27-го тура Ла Лиги против "Барселоны", который состоялся 3 марта, из-за участия защитника каталонцев Иньиго Мартинеса.

Клуб подал апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), утверждая, что "Барселона" нарушила правила, выпустив на поле Мартинеса.

"Клуб утверждает, что участие защитника Иньиго Мартинеса нарушило статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков. В регламенте указано, что любой игрок, который выбывает из состава своей сборной по состоянию здоровья - или покидает лагерь по той же причине - не может играть за свой клуб в течение пяти дней после окончания международного периода.

Поскольку RFEF подтвердила, что отсутствие Мартинеса было обусловлено состоянием здоровья, "Осасуна" утверждает, что не было никаких исключительных обстоятельств, которые допускает регламент ФИФА. Клуб отличает этот случай от выхода защитника Жерара Мартина и полузащитников Пабло Торре и Фермина Лопеса из состава сборной Испании U-21, поскольку их выходы не были связаны с медицинскими показаниями.

"Осасуна" утверждает, что Мартинес, который был исключен из состава сборной Испании по состоянию здоровья, не имел права играть во вчерашнем матче. В связи с этим клуб подал апелляцию, ссылаясь на стремление защищать свои права, поддерживать честную конкуренцию и обеспечивать равные условия для всех участников", - говорится в заявлении команды.

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Источник:
Оsasuna
Опубликовал: Екатерина Власова
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