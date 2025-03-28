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Реал – Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Леганес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 29-го тура Ла Лиги "Реал" будет принимать "Леганес". "Реал" хоть и победил в двух последних матчах, но потерял лидерство в турнирной таблице из-за неудачных матчей до этого. "Леганес" отчаянно борется за выживание и пока занимает 18-ю позицию.
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Поединок двадцать девятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" – "Леганес" состоится в субботу, 29 марта 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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