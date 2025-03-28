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Эспаньол - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Матч начнётся 29 марта в 17:15 по киевскому времени

Эспаньол - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.

"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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