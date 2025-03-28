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Эспаньол - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся 29 марта в 17:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.
"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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