Эспаньол – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.

"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.

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Ла Лига. 29-й тур

29 марта 2025. Барселона. "Эстади Корнелья"

Главный судья: Хавьер Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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