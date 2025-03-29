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Эспаньол – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
Обновлено

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени

Эспаньол – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.

"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.

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Онлайн видеотрансляция - на платформе Megogo.

Ла Лига. 29-й тур

29 марта 2025. Барселона. "Эстади Корнелья"

Главный судья: Хавьер Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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