Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эспаньол – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три матча подряд эти команды не могут определить сильнейшего. Три ничьи. Но на этот раз ситуация иная.
"Эспаньол" отделяет одно очко от зоны вылета, "Атлетико" проиграл два подряд матча в Ла Лиге и дал фору "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Банде Симеоне надо выходить из сложного положения.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу 29 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция - на платформе Megogo.
Ла Лига. 29-й тур
29 марта 2025. Барселона. "Эстади Корнелья"
Главный судья: Хавьер Рохас (Испания)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
- Почему Заря — лучший вариант для Украины в Лиге конференций 2025/26
- Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта
- А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы