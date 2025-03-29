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Анчелотти заявил, что до матчей 1/4 финала ЛЧ могут восстановиться еще два игрока Реала

Испания

Клуб работает над этим

Анчелотти заявил, что до матчей 1/4 финала ЛЧ могут восстановиться еще два игрока Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Мы находимся в процессе восстановления как Ферланда Менди, так и Дани Себальоса для первого матча против "Арсенала". Мы пытаемся вернуть их обоих", – сказал Анчелотти.

Поединок с "канонирами" запланирован на 8 апреля. До этого "Реал" проведет еще три матча: против "Леганеса" и "Валенсии" в Ла Лиге, а также против "Реала Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании.

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Ответный матч против “Арсенала” запланирован на 16 апреля.

Напомним, что Дани Себальос ранее выступал в составе "канониров". С 2019 по 2021 он играл там на правах аренды. На его счету 77 проведённых матчей.

Добавим, что в лазарете "Реала" также находятся Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Дани Карвахаль.

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Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос Ферлан Менди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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