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Анчелотти заявил, что до матчей 1/4 финала ЛЧ могут восстановиться еще два игрока Реала
Клуб работает над этим
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде.
"Мы находимся в процессе восстановления как Ферланда Менди, так и Дани Себальоса для первого матча против "Арсенала". Мы пытаемся вернуть их обоих", – сказал Анчелотти.
Поединок с "канонирами" запланирован на 8 апреля. До этого "Реал" проведет еще три матча: против "Леганеса" и "Валенсии" в Ла Лиге, а также против "Реала Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании.
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Ответный матч против “Арсенала” запланирован на 16 апреля.
Напомним, что Дани Себальос ранее выступал в составе "канониров". С 2019 по 2021 он играл там на правах аренды. На его счету 77 проведённых матчей.
Добавим, что в лазарете "Реала" также находятся Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Дани Карвахаль.
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