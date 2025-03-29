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Оформили дубль. Ла Лига назвала футболиста и тренера месяца

Испания

Они заслужили

Оформили дубль. Ла Лига назвала футболиста и тренера месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига назвала футболиста и тренера месяца.

Футболистом месяца стал атакующий полузащитник "Бетиса" Иско. Испанский футболист в марте сыграл в трёх матчах и отметился голом и ассистом в матчах против "Реала" и "Леганеса".

Тренером месяца стал наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини. Он с командой победил в трёх матчах Ла Лиги: против "Реала". "Лас-Пальмаса" и "Леганеса".

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Сейчас "Бетис" занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 балла.

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Мануэль Пеллегрини Иско Бетис (Севилья) Ла Лига
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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Владислав Прийменко
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