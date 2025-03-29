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Одноклубник Цыганкова: Я хотел бы остаться в Жироне

Испания
Обновлено

Пока играет на правах аренды

Одноклубник Цыганкова: Я хотел бы остаться в Жироне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у "Ювентуса" полузащитник "Жироны" Артур Мело рассказал, каким хочет видеть продолжение своей карьеры.

“Я очень счастлив в “Жироне” и хотел бы остаться здесь.

Давайте посмотрим, что произойдет между “Ювентусом” и “Жироной”. Если они достигнут согласия, я продолжу играть за “Жирону", - сказал Мело.

В текущем сезоне бразилец провел пять матчей в составе каталонцев. В общей сложности он сыграл 219 минут в Ла Лиге.

Его аренда стартовала 1 февраля, а подойдет к концу в конце июня.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 5 млн евро.

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Ювентус (Турин) Жирона Артур Мело
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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