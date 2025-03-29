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Одноклубник Цыганкова: Я хотел бы остаться в Жироне
Пока играет на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у "Ювентуса" полузащитник "Жироны" Артур Мело рассказал, каким хочет видеть продолжение своей карьеры.
“Я очень счастлив в “Жироне” и хотел бы остаться здесь.
Давайте посмотрим, что произойдет между “Ювентусом” и “Жироной”. Если они достигнут согласия, я продолжу играть за “Жирону", - сказал Мело.
В текущем сезоне бразилец провел пять матчей в составе каталонцев. В общей сложности он сыграл 219 минут в Ла Лиге.
Его аренда стартовала 1 февраля, а подойдет к концу в конце июня.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 5 млн евро.
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