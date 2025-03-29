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Жизнь – лучший драматург. Вратарь Барселоны в течении нескольких дней испытал стресс и радость
Такого не придумаешь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь Барселоны в течение нескольких дней испытал стресс и радость.
Иньяко Пенья пережил несколько удивительных дней. На прошлой неделе в воскресенье скончался его отец. В перенесённом матче с "Осасуной" два дня назад, "Барселона" на "Монжуике" почтила память минутой молчания. В понедельник представители клуба пришли на похороны.
В тот же день, через несколько часов, Пенья узнал о рождении сына.
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В этом сезоне вратарь "Барселоны" провёл 22 матча за клуб, в которых пропустил 25 голов и в шести матчах сыграл "всухую".
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