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Жизнь – лучший драматург. Вратарь Барселоны в течении нескольких дней испытал стресс и радость

Испания

Такого не придумаешь

Жизнь – лучший драматург. Вратарь Барселоны в течении нескольких дней испытал стресс и радость

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь Барселоны в течение нескольких дней испытал стресс и радость.

Иньяко Пенья пережил несколько удивительных дней. На прошлой неделе в воскресенье скончался его отец. В перенесённом матче с "Осасуной" два дня назад, "Барселона" на "Монжуике" почтила память минутой молчания. В понедельник представители клуба пришли на похороны.

В тот же день, через несколько часов, Пенья узнал о рождении сына.

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В этом сезоне вратарь "Барселоны" провёл 22 матча за клуб, в которых пропустил 25 голов и в шести матчах сыграл "всухую".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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