Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1. Баски прерывают безвыигрышную серию

В первом матче субботы в Примере "Реал Сосьедад" сумел победить "Вальядолид".

В стартовые минуты инициативой завладели гости, а Иван Санчес не реализовал два очень опасных момента. После 20-й минуты инициативу перехватили хозяева, открывшие счет усилиями Оярсабаля.

Во втором тайме Серхио Гомес удвоил преимущество хозяев, а уже в добавленное арбитром время Латаса один гол отквитал.

"Реал Сосьедад" побеждает впервые с 23 февраля и поднимается на 9-ю позицию с 38 очками. "Вальядолид" безнадежно последний и уже ничего не поможет команде спастись в текущем сезоне.

29-й тур Примеры.

Сан-Себастьян. "Реал-Арена"

"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" 2:1

Голы: Оярсабаль, 23, Гомес, 68 – Латаса, 90+4

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Арамбуру, 73), Субельдия, Элустондо, Лопес - Марин (Сучич, 66), Субименди, Оласагасти (Туррьентес, 81), Гомес - Кубо, Оярсабаль (Мариезкуррена, 73)

Вальядолид: Рафус - Перес Македа, Санчес (Арнунсио, 83), Торрес, Азну Бен Шейх - Мартин Риэлвес (Чуки, 76), Юрич (Гриллич, 62) - Моро (Мачис, 76), Санчес (Арнунсио, 63), Амал

Предупреждения: Марин, 58, Гомес, 90+7 – Санчес, 48, Амалла, 51, Торре, 68.