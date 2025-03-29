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Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 2:1. Баски прерывают безвыигрышную серию
"Реал Сосьедад" обыграл главного аутсайдера Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче субботы в Примере "Реал Сосьедад" сумел победить "Вальядолид".
В стартовые минуты инициативой завладели гости, а Иван Санчес не реализовал два очень опасных момента. После 20-й минуты инициативу перехватили хозяева, открывшие счет усилиями Оярсабаля.
Во втором тайме Серхио Гомес удвоил преимущество хозяев, а уже в добавленное арбитром время Латаса один гол отквитал.
"Реал Сосьедад" побеждает впервые с 23 февраля и поднимается на 9-ю позицию с 38 очками. "Вальядолид" безнадежно последний и уже ничего не поможет команде спастись в текущем сезоне.
29-й тур Примеры.
Сан-Себастьян. "Реал-Арена"
"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" 2:1
Голы: Оярсабаль, 23, Гомес, 68 – Латаса, 90+4
Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Арамбуру, 73), Субельдия, Элустондо, Лопес - Марин (Сучич, 66), Субименди, Оласагасти (Туррьентес, 81), Гомес - Кубо, Оярсабаль (Мариезкуррена, 73)
Вальядолид: Рафус - Перес Македа, Санчес (Арнунсио, 83), Торрес, Азну Бен Шейх - Мартин Риэлвес (Чуки, 76), Юрич (Гриллич, 62) - Моро (Мачис, 76), Санчес (Арнунсио, 63), Амал
Предупреждения: Марин, 58, Гомес, 90+7 – Санчес, 48, Амалла, 51, Торре, 68.
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