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И в 35 лет не поздно. Сесар Аспиликуэта забил дебютный гол в Ла Лиге
В родном чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 29 тура чемпионата Испании "Эспаньол" дома принимает "Атлетико". Счет в матче был открыт на 38-й минуте противостояния.
Автором гола стал Сесар Аспиликуэта. Для него этот забитый стал дебютным не только в составе "матрасников", но и в чемпионате Испании.
Воспитанник "Осасуни" начинал профессиональную карьеру в своем родном клубе. Там он провел 108 матчей, в том числе 99 – в Ла Лиге, но голами не отличился. В общей сложности сегодня Аспиликуэта играет 133 поединок в родном чемпионате.
Кроме "Осасуны" Сесар два года выступал в составе "Марселя", а с 2012 по 2023 год – за "Челси". В июле 2023 года испанец присоединился к "Атлетико".
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