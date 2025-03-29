Ла Лига. Эспаньол – Атлетико 1:1. Ничто не бывает таким стабильно

"Эспаньол" встречался с "Атлетико". В трёх предыдущих встречах команды не моголи выявить сильнейшего.

На 28-й минуте "Атлетико" пришлось сделать вынужденную замену – ушёл с поля Ле Норман и появился Хосе Мария Хименес.

Спустя 10 минут "матрасники" открыли счёт. Забил Сесар Аспиликуэта. Это первый гол испанца в Ла Лиге. На перерыв команды ушли с разными эмоциями. Атлетико" с голом. А "Эспаньол" - с жёлтой карточкой, полученной ещё на 21-й минуте.

Второй тайм команды начали с замен. Вместо Лосано вышел Велиз у "Эспаньола". У "Атлетико" вместо Лино вышел Де Паул.

На 71-й минуте "Эспаньол" получил право на 11-метровый удар. Хавьер Пуадо поразил ворота Облака и сравнял счёт.

Тренеры делали замены, но по ударам в створ всё было слабо. Итог – ничья. И ыв четывёртом матче меж этими командами нет сильнейшего.

Ла Лига, 29-й тур, Барселона

Эспаньол – Атлетико 1:1

Голы: Пуадо (71, пен) – Аспиликуэта (38)

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хиляли, кумбулья, Кабрера. Ромеро – Лосано (Велиз, 46), Гонсалес (Калеро, 84) – Хофре (Рока, 62). Крал (Экспосито, 62), Пуадо (Агуадо, 90+1) – Фернандес Жан (Милья, 78)

Атлетико: Облак – Льоренте, Ле-Норман (Хименес Х-М, 28), Ленгле, Аспиликуэта (Мондава, 81) – Симеоне (Молина, 64), Галлахер (Рикельме, 81), Барриос, Диас Лино (Де Паул, 46) – Сорлот (Альтварес, 64), Гризманн