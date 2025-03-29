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Реал нашел потенциальную замену Анчелотти, – СМИ
Кандидатуру активно обсуждают
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор по развитию футбольного направления Red Bull и бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может вернуться к тренерской работе, сообщает TBR Football.
По данным источника, 57-летним специалистом интересуется "Реал". Сам тренер не торопится возвращаться к тренерской работе. Впрочем, его кандидатуру рассматривают и обсуждают в столице Испании.
Карло Анчелотти может покинуть пост после окончания сезона и сосредоточиться на работе со сборной. В "королевском клубе" убеждены, что работать со звездными игроками и молодыми талантами должен опытный тренер. Интерес к немецкому специалисту также проявят национальные команды Бразилии и США.
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