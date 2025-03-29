Забавный эпизод. Лайнсмен стал на голову во время матча Эспаньол - Атлетико

Во время матча 29-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Атлетико" произошло столкновение нападающего мадридцев Джулиано Симеоне с боковым арбитром.

В результате этого лайнсмен на мгновение стал на голову. С ним все хорошо.

Поединок завершился со счетом 1:1. Первым голом в Ла Лиге отметился Сезар Аспиликуэта. Соперник ответил реализованным пенальти Пуадо.