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Забавный эпизод. Лайнсмен стал на голову во время матча Эспаньол - Атлетико

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Забавный эпизод. Лайнсмен стал на голову во время матча Эспаньол - Атлетико

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время матча 29-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Атлетико" произошло столкновение нападающего мадридцев Джулиано Симеоне с боковым арбитром.

В результате этого лайнсмен на мгновение стал на голову. С ним все хорошо.

Забавный эпизод. Лайнсмен стал на голову во время матча Эспаньол - Атлетико - изображение 1

Поединок завершился со счетом 1:1. Первым голом в Ла Лиге отметился Сезар Аспиликуэта. Соперник ответил реализованным пенальти Пуадо.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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