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Забавный эпизод. Лайнсмен стал на голову во время матча Эспаньол - Атлетико
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во время матча 29-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Атлетико" произошло столкновение нападающего мадридцев Джулиано Симеоне с боковым арбитром.
В результате этого лайнсмен на мгновение стал на голову. С ним все хорошо.
Поединок завершился со счетом 1:1. Первым голом в Ла Лиге отметился Сезар Аспиликуэта. Соперник ответил реализованным пенальти Пуадо.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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