  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Барселона – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в матче 29-го тура Ла Лиги будет принимать "Жирону". Каталонцы только в четверг играли перенесенный матч против "Осасуны", поэтому игроки могут испытывать физическую усталость. "Жирона" не проигрывает 3 матча подряд, но при этом и не побеждает уже 6 поединков.

Favbet
1.26
6.30
11.00
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать девятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Жирона" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Барселона - Жирона
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Опередил Месси. У Гризманна наибольшее количество матчей в Ла Лиге среди легионеров
yellow-arrow
Лунин в воротах - защитники играть не хотят. Леганес забил украинцу дважды в первом тайме
yellow-arrow
Примера. Реал Сосьедад прерывает безвыигрышную серию, Райо Вальекано борется за еврокубки
Примера Барселона Ла Лига Жирона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
150 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
225 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости