Барселона – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" в матче 29-го тура Ла Лиги будет принимать "Жирону". Каталонцы только в четверг играли перенесенный матч против "Осасуны", поэтому игроки могут испытывать физическую усталость. "Жирона" не проигрывает 3 матча подряд, но при этом и не побеждает уже 6 поединков.

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Поединок двадцать девятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Жирона" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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