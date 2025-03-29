Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" в матче 29-го тура Ла Лиги будет принимать "Жирону". Каталонцы только в четверг играли перенесенный матч против "Осасуны", поэтому игроки могут испытывать физическую усталость. "Жирона" не проигрывает 3 матча подряд, но при этом и не побеждает уже 6 поединков.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать девятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Жирона" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР
- "Делаете три замены на 85-й минуте и жалуетесь". Президент Ла Лиги резко ответил на претензии Анчелотти
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы