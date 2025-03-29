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Опередил Месси. У Гризманна наибольшее количество матчей в Ла Лиге среди легионеров

Испания

Оставил позади бывшего одноклубника

Опередил Месси. У Гризманна наибольшее количество матчей в Ла Лиге среди легионеров

Getty Images / Global Images Ukraine

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Встреча против "Эспаньола" стала для Антуана Гризманна 521-й в элитном дивизионе Испании. Он побил рекорд Лионеля Месси среди иностранцев, сыгравших наибольшее количество поединков в Ла Лиге (520).

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В общем рейтинге гвардейцев француз вышел на 9-е место. Уже этой весной лидер "матрасников" поднимется еще на одну позицию – впереди легенда "Реал" Мадрида Мануэль Санчис (523).

21 марта Антуан отметил 34-й день рождения. Он воспитанник французской команды "Макон". В 2005 году присоединился к академии "Реал Сосьедад" и с тех пор играет в Испании.

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Лионель Месси Антуан Гризманн
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Источник:
Opta Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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