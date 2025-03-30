Примера. Реал – Леганес 3:2. Камбэк сливочных в матче с аутсайдером

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа, который с повреждением вернулся из лагеря сборной. Получили отдых Винисиус и Родриго, еще в среду игравшие за сборную Бразилии. У "Леганеса" отсутствовали травмированные Баришич и Франкеса.

"Реал" с первых секунд взял мяч под свой контроль и доминировал на поле. Мбаппе обыгрался перед штрафной с Модричем и пробил по воротам, но попал в защитника. Модрич отдал мяч на правый фланг Васкесу, но тот выпустил его за пределы поля. Модрич опасно простреливал с правого фланга, но Дмитрович выбил мяч ногами. Тапия перевел на угловой прострел Браима с левого фланга.

Дмитриевич забрал в руки подачу Беллингема с левого фланга в штрафную. Прострел Франа Гарсии с левого фланга Беллингем сбросил под удар Модрича, однако мощный выстрел хорвата попал в голову защитнику.

Мбаппе после передачи Браима Диаса пробил в дальний угол, но Дмитриевич перевел выстрел на угловой.

Давление "Реала" наконец-то дало свой результат на 30-й минуте, когда Родригес сбил Гюлера в своей штрафной площадке. Мбаппе хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в стиле Паненки. 1:0.

Уже через 2 минуты прострел с правого фланга от Розье в центре штрафной в касание завершал Родригес, но вышел пас на дальнюю для Гарсии, которому осталось только подставить ногу. 1:1.

Еще через несколько минут "Леганес" шокирует Мадрид. Браим Диас потерял мяч на левом фланге атаки, после чего Розье отпасовал на прострелившего под удар Раби Родригеса. 1:2.

Настоящий шок испытал "Реал", который весь тайм доминировал и пропустил дважды в конце тайма. Лунин не только виноват в пропущенных голах, но спасти свою команду не смог.



На старте второго тайма "Реал" сразу же сравнивает счет. Беллингем подключился к атаке и пробил в ближний угол, но удар потянул Дмитрович. Атака на этом не завершилась и Браим Диас добил в Тапию на линии ворот, мяч отскочил на Беллингема, в подкате добившего круглого в сетку. 2:2.

"Реал" продолжал нагнетать. Удар Браима Диаса в центре штрафной после прострела с левого фланга полетел в правую стойку.

Анчелотти пытался усилить игру своей команды, выпустив Родриго и Винисиуса. Через несколько минут замена сыграла. Тапия сбил Родриго буквально на грани штрафной. Мбаппе разыграл штрафной удар с Гарсией и как рукой положил круглого в угол ворот Дмитровича. 3:2.

В конце встречи "Леганес" имел шанс вырвать ничью. После подачи с левого фланга на ближней стойке Мунир головой пробил мимо дальней штанги. Лунин не смог бы спасти, если бы удар был точен

"Реал" получает 3 очка и догоняет "Барселону", которая свой матч сыграет завтра. "Леганес" остался на 18-й позиции в зоне вылета.

29-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Леганес" 3:2

Голы: Мбаппе, 32 (пен.), 74, Беллингем, 47 - Гарсия, 34, Раба, 41

"Реал": Лунин – Васкес (Вальверде, 72), Рюдигер, Асенсио, Гарсия – Камавинга, Модрич (Чуамэни, 81), Беллингем – Диас (Винисиус, 62), Мбаппе, Гюллер (Родриго, 62).

"Леганес": Дмитриевич - Розье, Гонсалес, Настасич, Эрнандес - Тапиа (Брашанац, 86), Ею (Сиссе, 65) - Крус (Диоманде, 86), Раба (де ла Фуэнте, 86), Родригес - Д. Гарсия (Эль-Хаддади, 83).

Предупреждения: Асенсио, 62 – Каррера, 62, Д.А. Гарсия, 65, Тапия, 75, Родригес, 89.