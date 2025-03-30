Королевский клуб заставил болельщиков понервничать. Реал Мадрид – Леганес 3:2. Обзор матча

Гости уходили на перерыв с преимуществом в счете. Впрочем, во втором тайме "сливочные" все же завершили встречу в свою пользу. Подопечные Анчелотти нанесли 24 удара, но кипер соперника Марко Дмитрович пытался отстоять свои ворота и совершил 7 сейвов.

"Лос бланкос" снова догоняют "Барселону" и делят первую ступеньку в таблице (63 балла). 5 апреля столичный гранд будет принимать "Валенсию". Действующий чемпион Сегунды – 18-й (27 очков) и впереди домашняя встреча с "Осасуной".

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Смотрите обзор матча 29 тура Ла Лиги

Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 73 641 зритель

Реал Мадрид – Леганес 3:2

Голы: Мбаппе, 32 (п), 76, Беллингем, 47 – Д. Гарсия, 33, Раба, 41