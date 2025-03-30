Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Прямо сейчас команда Ханси Флика остается на первой строчке, имея поровну очков со вторым "Реалом" и имея один матч в запасе. Конечно, им нужно побеждать, чтобы расстояние между первой и второй стрчками не сокращалось.

Тем не менее, у Цыганкова и его партнеров по команде есть свои планы на этот счет, они попытаются испортить настроение хозяевам "Олимпико".

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Примера. 29-й тур.

30 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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