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Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Виктор Цыганков и компания попытаются вмешаться в чемпионскую гонку

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прямо сейчас команда Ханси Флика остается на первой строчке, имея поровну очков со вторым "Реалом" и имея один матч в запасе. Конечно, им нужно побеждать, чтобы расстояние между первой и второй стрчками не сокращалось.

Тем не менее, у Цыганкова и его партнеров по команде есть свои планы на этот счет, они попытаются испортить настроение хозяевам "Олимпико".

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Примера. 29-й тур.

30 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Барселона" — "Жирона"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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