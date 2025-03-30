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Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Виктор Цыганков и компания попытаются вмешаться в чемпионскую гонку
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас команда Ханси Флика остается на первой строчке, имея поровну очков со вторым "Реалом" и имея один матч в запасе. Конечно, им нужно побеждать, чтобы расстояние между первой и второй стрчками не сокращалось.
Тем не менее, у Цыганкова и его партнеров по команде есть свои планы на этот счет, они попытаются испортить настроение хозяевам "Олимпико".
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
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Примера. 29-й тур.
30 марта. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Хуан Луис Пулидо (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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