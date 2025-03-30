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Звездный новичок Реала догнал Роналду по количеству голов в первом сезоне за сливочных
Прокомментировал это достижение
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Вчера прошел матч 29-го тура чемпионата Испании: мадридский "Реал" сыграл против "Леганеса", игра закончилась со счетом 3:2.
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Во время этого матча Килиан Мбаппе сделал дубль, тем самым забив 33 гола в дебютном сезоне за "Реал", как и Криштиану Роналду в 2009 году.
"Забивать столько же голов, сколько Криштиану - это всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для "Реала" и для меня. Он дает мне много советов, он забил много голов. Но мы здесь должны выигрывать титулы", — сказал Мбаппе для Marca.
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Источник:marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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