Звездный новичок Реала догнал Роналду по количеству голов в первом сезоне за сливочных

Вчера прошел матч 29-го тура чемпионата Испании: мадридский "Реал" сыграл против "Леганеса", игра закончилась со счетом 3:2.

Во время этого матча Килиан Мбаппе сделал дубль, тем самым забив 33 гола в дебютном сезоне за "Реал", как и Криштиану Роналду в 2009 году.

"Забивать столько же голов, сколько Криштиану - это всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для "Реала" и для меня. Он дает мне много советов, он забил много голов. Но мы здесь должны выигрывать титулы", — сказал Мбаппе для Marca.