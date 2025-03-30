  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звездный новичок Реала догнал Роналду по количеству голов в первом сезоне за сливочных
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный новичок Реала догнал Роналду по количеству голов в первом сезоне за сливочных

Испания

Прокомментировал это достижение

Звездный новичок Реала догнал Роналду по количеству голов в первом сезоне за сливочных

Getty Images_

Новина українською

Вчера прошел матч 29-го тура чемпионата Испании: мадридский "Реал" сыграл против "Леганеса", игра закончилась со счетом 3:2.

Читайте такжеКоролевский клуб заставил болельщиков понервничать. Реал Мадрид – Леганес 3:2. Обзор матча

Во время этого матча Килиан Мбаппе сделал дубль, тем самым забив 33 гола в дебютном сезоне за "Реал", как и Криштиану Роналду в 2009 году.

"Забивать столько же голов, сколько Криштиану - это всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для "Реала" и для меня. Он дает мне много советов, он забил много голов. Но мы здесь должны выигрывать титулы", — сказал Мбаппе для Marca.

По теме
yellow-arrow
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Барселона – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.03.2025
yellow-arrow
Королевский клуб заставил болельщиков понервничать. Реал Мадрид – Леганес 3:2. Обзор матча
Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Этан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости