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"Я просто живу мечтой". Рауль Асенсио – о продлении контракта с Реалом

Испания

Видит свое будущее в Мадриде

"Я просто живу мечтой". Рауль Асенсио – о продлении контракта с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио прокомментировал слухи о продлении контракта до июня 2031 года.

"Я вижу свое будущее в "Реале", конечно. Я просто живу мечтой. Я играю за лучший клуб в мире…" "Реал Мадрид".

Добавим, что Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". Отмечается, что поэтому соглашение о продлении будет происходить путем включения пункта о выкупе в его старом соглашении с Академией.

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Напомним, за этот сезон Асенсио принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.

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Реал (Мадрид) Рауль Асенсио
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2025 в 12:35
Об уровне игроков великой Барселоны и какого-то реала говорит тот факт, что игроки великой Барселоны регулярно приносят Испании титулы и трофеи. Чего нельзя сказать про игроков реала. И, даже, если в национальную команду вызывают всяких Асенсий или фран гарсий, то они сидят и полируют скамейку...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2025 в 12:35
Об уровне игроков великой Барселоны и какого-то реала говорит тот факт, что игроки великой Барселоны регулярно приносят Испании титулы и трофеи. Чего нельзя сказать про игроков реала. И, даже, если в национальную команду вызывают всяких Асенсий или фран гарсий, то они сидят и полируют скамейку...
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Барсeлонец
30.03.2025 в 12:57
Шо верно, то верно. Барса кузница испанских талантов, а реал просто вонючий беспонтовый кизяк.
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