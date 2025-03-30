"Я просто живу мечтой". Рауль Асенсио – о продлении контракта с Реалом

Испанский центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио прокомментировал слухи о продлении контракта до июня 2031 года.

"Я вижу свое будущее в "Реале", конечно. Я просто живу мечтой. Я играю за лучший клуб в мире…" "Реал Мадрид".

Добавим, что Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". Отмечается, что поэтому соглашение о продлении будет происходить путем включения пункта о выкупе в его старом соглашении с Академией.

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Напомним, за этот сезон Асенсио принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.