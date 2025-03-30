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Клуб из Манчестера хочет приобрести Педри. Готовы отдать любую сумму денег
Сам коуч Сити заинтересован в трансфере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы купить полузащитника "Барсы" Педри. Он сообщил о своем желании руководству "Сити".
По имеющейся информации, клуб проанализировал финансовую составляющую и готов предложить 100 миллионов евро за 22-летнего испанца.
Однако в контракте Педри есть пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро. Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2030 года.
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Источник:elnacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Барсeлонец
30.03.2025 в 13:00
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