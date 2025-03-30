Клуб из Манчестера хочет приобрести Педри. Готовы отдать любую сумму денег

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы купить полузащитника "Барсы" Педри. Он сообщил о своем желании руководству "Сити".

По имеющейся информации, клуб проанализировал финансовую составляющую и готов предложить 100 миллионов евро за 22-летнего испанца.

Однако в контракте Педри есть пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро. Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2030 года.