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Анчелотти о Мбаппе: Мы доверяем ему

Испания

Футболист заслужил

Анчелотти о Мбаппе: Мы доверяем ему

Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о влиянии нападающего Мбаппе на клуб.

Итальянский тренер сказал, что французский футболист оправдывает надежды.

"Он играет очень хорошо, гораздо активнее, участвует в игре. Меняет ситуацию, и это то, чего мы от него хотим.

Мбаппе попробовал вчера забить гол со штрафного, получилось очень хорошо, и он хотел попробовать снова сегодня. Мы доверяем ему", — сказал тренер "Реала".

Напомним, что в матче против "Леганеса", Мбаппе впервые в карьере забил гол со штрафного.

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К слову, матч закончился со счётом 3:2 в пользу "Реала". Мадридский клуб занимает второе место с 63-мя баллами.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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