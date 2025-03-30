Авторитетный инсайдер подтвердил переход звезды АПЛ в Реал

Правый защитник "Ливерпуль" Трент Александр-Арнольд станет игроком "Реала". Об этом сообщил Николо Скира.

Англичанин присоединится к испанской команде на правах свободного агента. Именно 30 июня у него истекает контракт с мерсисайдцами.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" официально обратился к Тренту и предложил присоединиться к клубу.

Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". Он находится в структуре клуба с 2004 года. На его счету 349 проведённых матчей в составе мерсисайдцев. В активе Трента 22 гола и 87 ассистов в составе "Ливерпуля".

В последний раз защитник подписывал контракт с "Ливерпулем" в июле 2021 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Александра-Арнольда в 75 млн евро.