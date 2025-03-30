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Авторитетный инсайдер подтвердил переход звезды АПЛ в Реал

Испания

Усиление придет летом

Авторитетный инсайдер подтвердил переход звезды АПЛ в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник "Ливерпуль" Трент Александр-Арнольд станет игроком "Реала". Об этом сообщил Николо Скира.

Англичанин присоединится к испанской команде на правах свободного агента. Именно 30 июня у него истекает контракт с мерсисайдцами.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" официально обратился к Тренту и предложил присоединиться к клубу.

Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". Он находится в структуре клуба с 2004 года. На его счету 349 проведённых матчей в составе мерсисайдцев. В активе Трента 22 гола и 87 ассистов в составе "Ливерпуля".

В последний раз защитник подписывал контракт с "Ливерпулем" в июле 2021 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Александра-Арнольда в 75 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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