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Авторитетный инсайдер подтвердил переход звезды АПЛ в Реал
Усиление придет летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуль" Трент Александр-Арнольд станет игроком "Реала". Об этом сообщил Николо Скира.
Англичанин присоединится к испанской команде на правах свободного агента. Именно 30 июня у него истекает контракт с мерсисайдцами.
Ранее Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" официально обратился к Тренту и предложил присоединиться к клубу.
Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля". Он находится в структуре клуба с 2004 года. На его счету 349 проведённых матчей в составе мерсисайдцев. В активе Трента 22 гола и 87 ассистов в составе "Ливерпуля".
В последний раз защитник подписывал контракт с "Ливерпулем" в июле 2021 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Александра-Арнольда в 75 млн евро.
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