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Сын Марсело в возрасте 15 лет дебютировал за Реал U-19 и сразу оформил голевое действие
Отцовские гены
Getty Images/Global Images Ukraine
Сын легендарного экс-игрока "Реала" и сборной Бразилии Марсело Энцо Алвес удачно дебютировал в составе юношеской команды "сливочных".
Хотя ему всего 15 лет, он сыграл за коллектив "Реала" U-19. Сегодня он дебютировал за эту команду, а пять минут спустя на поле оформил ассист. Энцо Алвес отдал пас пяткой на партнера, а тот реализовал момент.
Сын Марсело с 2017 года занимается в академии "Реала". У него двойное гражданство: бразильское и испанское. Недавно его вызвали в сборную Испании U-17. На мартовском сборе он сыграл три матча и отличился голом и ассистом.
Энцо Алвес выступает на позиции центрального нападающего.
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