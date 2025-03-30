  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона объявила стартовый состав на матч против Барселоны. Вышел ли Цыганков со старта?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона объявила стартовый состав на матч против Барселоны. Вышел ли Цыганков со старта?

Испания
Обновлено

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени

Жирона объявила стартовый состав на матч против Барселоны. Вышел ли Цыганков со старта?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 29-м туре в Ла Лиге встретятся "Жирона" и "Барселона".

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел с первых минут.

Это 18-й матч украинца за "Жирону" в Ла Лиге. В предыдущих матчах Цыганков забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

До матча "Барселона" возглавляет турнирную таблицу с 63-мя баллами, "Жирона" - 13-я с 34-мя очками.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Цыганков в дерби. Барселона - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Сын Марсело в возрасте 15 лет дебютировал за Реал U-19 и сразу оформил голевое действие
yellow-arrow
Авторитетный инсайдер подтвердил переход звезды АПЛ в Реал
Барселона Ла Лига Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости