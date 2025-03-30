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Жирона объявила стартовый состав на матч против Барселоны. Вышел ли Цыганков со старта?
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В 29-м туре в Ла Лиге встретятся "Жирона" и "Барселона".
Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел с первых минут.
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Это 18-й матч украинца за "Жирону" в Ла Лиге. В предыдущих матчах Цыганков забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.
До матча "Барселона" возглавляет турнирную таблицу с 63-мя баллами, "Жирона" - 13-я с 34-мя очками.
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Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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Источник:Girona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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