Жирона объявила стартовый состав на матч против Барселоны. Вышел ли Цыганков со старта?

В 29-м туре в Ла Лиге встретятся "Жирона" и "Барселона".

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел с первых минут.

Это 18-й матч украинца за "Жирону" в Ла Лиге. В предыдущих матчах Цыганков забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

До матча "Барселона" возглавляет турнирную таблицу с 63-мя баллами, "Жирона" - 13-я с 34-мя очками.

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Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.