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Реал заинтересован в подписании главной звезды Манчестер Юнайтед

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Реал заинтересован в подписании главной звезды Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" заинтересован в подписании капитана "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание Daily Express, 30-летний Бруну Фернандеш привлек внимание королевского клуба, который готов выложить за опытного португальца 90 миллионов фунтов стерлингов уже этим летом. Руководство "сливочных" видит в нем прямую замену для Луки Модрича, которому в этом году исполнится уже 40 лет.

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Напомним, что действующий контракт Бруну Фернандеша с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2027 года, однако клуб также имеет опцию продления его соглашения на еще один год.

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В этом сезоне Бруну Фернандеш забил 16 голов и отдал 16 ассистов в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Daily Express
Опубликовал: Андрей Журба
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