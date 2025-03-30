Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал заинтересован в подписании главной звезды Манчестер Юнайтед
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересован в подписании капитана "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает издание Daily Express, 30-летний Бруну Фернандеш привлек внимание королевского клуба, который готов выложить за опытного португальца 90 миллионов фунтов стерлингов уже этим летом. Руководство "сливочных" видит в нем прямую замену для Луки Модрича, которому в этом году исполнится уже 40 лет.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что действующий контракт Бруну Фернандеша с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2027 года, однако клуб также имеет опцию продления его соглашения на еще один год.
В этом сезоне Бруну Фернандеш забил 16 голов и отдал 16 ассистов в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Карпаты - Черноморец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Он учится и очень чувствительный парень", — Раньери рассказал о матче с Лечче и отметил Довбика
- Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет