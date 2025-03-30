Вратарь Атлетико вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за клуб

Вратарь мадридского "Атлетико" вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за клуб.

В поединке 29-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" (1:1) Ян Облак достиг исторической отметки в 484 проведенных игр в составе "матрасников" во всех турнирах.

Отметим, что 32-летний голкипер сборной Словении уступает по этому показателю лишь Аделардо, который провел 553 матчей за клуб, и Коке, который принял участие в 672 поединках.

Jan Oblak entra en el podio histórico del Club Atlético de Madrid.

Enhorabuena, leyenda❤️???? pic.twitter.com/o0DwfU4QOz — Atlético de Madrid (@Atleti) March 29, 2025

Ян Облак присоединился к "Атлетико" летом 2014 года из "Бенфики" за 16 миллионов евро. Вместе с мадридским клубом ему удалось заоевать 5 титулов, в частности трофей Лиги Европы в сезоне 2017/18 и чемпионат Испании в сезоне 2020/21.

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В этом сезоне Облак провел 38 матчей во всех турнирах за "Атлетико", сохранив свои ворота "сухими" в 14 поединках.