Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Атлетико вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за клуб
Легенда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь мадридского "Атлетико" вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за клуб.
В поединке 29-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" (1:1) Ян Облак достиг исторической отметки в 484 проведенных игр в составе "матрасников" во всех турнирах.
???? pic.twitter.com/LrXP827xsn— Atlético de Madrid (@Atleti) March 29, 2025
Отметим, что 32-летний голкипер сборной Словении уступает по этому показателю лишь Аделардо, который провел 553 матчей за клуб, и Коке, который принял участие в 672 поединках.
Jan Oblak entra en el podio histórico del Club Atlético de Madrid.— Atlético de Madrid (@Atleti) March 29, 2025
Enhorabuena, leyenda❤️???? pic.twitter.com/o0DwfU4QOz
Ян Облак присоединился к "Атлетико" летом 2014 года из "Бенфики" за 16 миллионов евро. Вместе с мадридским клубом ему удалось заоевать 5 титулов, в частности трофей Лиги Европы в сезоне 2017/18 и чемпионат Испании в сезоне 2020/21.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Облак провел 38 матчей во всех турнирах за "Атлетико", сохранив свои ворота "сухими" в 14 поединках.
Популярное сейчас
- Карпаты - Черноморец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Он учится и очень чувствительный парень", — Раньери рассказал о матче с Лечче и отметил Довбика
- Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта
- Реал нашел потенциальную замену Анчелотти, – СМИ
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет