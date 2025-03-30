Примера. Хетафе – Вильярреал 1:2. Победа по игре

"Вильярреал" открыл счет в матче усилиями Айосе Переса. Но уже через несколько минут "Хетафе" сравнял счет благодаря голу Карлеса Переса. На 33-й минуте Барри снова вывел гостей вперед, а уже в компенсированное время его второй гол был отменен из-за офсайда.

Второй тайм прошел при небольшом достоинстве гостей, но ни одна из команд не смогла отличиться. "Вильярреал" закрепился на 5-й позиции, а "Хетафе" остался 12-м.

29-й тур Примеры.

Хетафе. "Колизеум"

Хетафе - Вильярреал 1:2

Голы: К. Перес, 29 – А. Перес, 15, Барри, 33

Хетафе: Сория - Иглесиас (Бернат, 46), Дуарте, Альдерете (Ньом, 80), Рико - Арамбарри, Джене, Милья, да Кошта (Майораль, 46) - Хуанми (Федерико, 67), К. Перес (Родригес, 67).

Вильярреал: Жуниор – Наварро (Фемения, 67), Камбвала (Коста, 46), Фойт, Кардона – Бьюкенен (Пино, 67), Парехо, Комесанья, Баэна (Педраса, 72) – Барри (Морено, 76), А. Перес.

Предупреждения: Рико, 10 - Камбвала, 31, Кардона, 78, Комесанья, 80, Жуниор, 82.