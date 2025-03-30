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Примера. Барселона – Жирона 4:1. Каталонское дерби за хозяевами

Испания
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"Барселона" без особого труда разгромила "Жирону" в матче 29-го тура Примеры

Примера. Барселона – Жирона 4:1. Каталонское дерби за хозяевами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген, Кубарси и Касадо. Кроме того, Флик провел ротацию накануне кубкового матча против "Атлетико". Слева в защите сыграл Мартин, место опорного полузащитника занял Эрик Гарсия, а на фланге атаки вышел Фермин Лопес. У "Жироны" отсутствуют травмированные Хиль, Миовски, Руис, Мартин, из-за дисквалификации не сыграл ван де Бек.

С первых минут "Барселона" традиционно взяла мяч под свой контроль. Фермин Лопес получил пас в штрафной, но защитник заблокировал его удар по воротам. Подачу с углового от Педри легко забрал Гассанига.

Левандовски получил пас в штрафной и пробил в правый угол ворот, но голкипер и на этот раз действует безошибочно. В ответ Цыганков замкнул прострел Гутьерреса с левого фланга , но пробил над воротами.

Ламин Ямаль перехватил мяч в центре поля, протащил в штрафную, но пробил над воротами. Через несколько минут снова Ямаль пробросил мяч защитнику между ног и пробил по воротам, но круглого парировал Гассанига.

Араухо головой завершал подачу углового от Педри, но Гассанига вытащил мяч, летевший в дальний угол. Ямаль с правого фланга подавал на дальнюю стойку на Левандовске, но Блинд перевел круглого на угловой.

В конце тайма "сине-гранату" все же забили. Эррера сфолил против Ямаля почти на линии штрафной. После подачи со штрафного от Ламина мяч рикошетом от Крейчи залетел в сетку ворот "Жироны". 1:0.

"Барселона" доминировала в первом тайме, сумев забить в конце гол. Подопечные Флик явно не играли в полную силу и могли добавить в любой момент. "Жирона" практически весь тайм отбивалась без особой контригры.

На старте второго тайма "Жирона" неожиданно сравняла счет. Данжума получил передачу от Блинда неподалеку от штрафной, освободился от опеки защитника и пробил мимо Щенсны. 1:1. Почти сразу опасный прострел Асприльи прервал Кунде.

"Барселона" бросилась отыгрываться. На прострел Кунде на дальней стойке чуть не успел Левандовски. Эрик Гарсия пробил метров с 22-х в правую стойку ворот. Очередная атака подопечных Флик стала голевой. После подачи с фланга Фермин Лопес головой сбросил мяч на Левандовски, который в акробатическом прыжке отправил круглого в сетку. 2:1.

Примера. Барселона – Жирона 4:1. Каталонское дерби за хозяевами - изображение 1

Почти сразу Гассанига перевел на угловой удар Левандовски после передачи Педри. Де Йонг разогнал очередную атаку "сине-гранатовых" по центру, отдал на левый фланг, где Левандовски обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот Гассаниги. 3:1.

Окончательно добил "Жирону" Ферран Торрес, после передачи Мартина поразивший правый угол ворот соперника. 4:1.

Уже в добавленное арбитром время совсем неприличный счет могли сделать Ямаль, попавший в крестовину и Бальде, удар которого парировал Гассанига.

"Барселона" набрала 66 очков и теперь снова единолично возглавляет турнирную таблицу. "Жирона" же осталась на 13-й позиции с 34 очками в активе.

29-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Жирона" 4:1
Голы: Крейчи, 43 (авт.), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

"Барселона": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес (Кубарси, 81), Кунде – Гави (де Йонг, 66), Э. Гарсия (Бальде, 81), Педри (Торре, 87) – Ямаль, Левандовски, Ф. Лопес (Торрес, 66).

"Жирона": Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд – А. Мартинес (Миссехой, 80), Эррера, Асприлья (Порту, 59), Артур (Солис Ромео, 71), Гутьеррес – Цыганков (Стуани, 71), Данжума.

Предупреждение: Эррера, 43.

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2025 в 19:37
Очень хорошо! Поздравления всем, кто за Барселону! Очень важная победа и главное, я очень надеюсь, без травм отыграли. Да, безусловно, жаль что в конце матча не вывели Роберта на третий гол. Варианты были. Но и при двух голах поляка, настроение у черепашки ухудшилось... Кстати, вот тот пенальти вчера, вернее, падение гуливера..., гулера, точно такое же, как сегодня в начале матча падение Фермина...Но, удивляться не приходится. Все мы знаем, что Барса соревнуется в 11 игроков против 17, а реал вымучивает свои победы в 17 игроков против 11... Удачи великой Барселоне в следующем матче!
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Комментарии 14
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2025 в 19:37
Очень хорошо! Поздравления всем, кто за Барселону! Очень важная победа и главное, я очень надеюсь, без травм отыграли. Да, безусловно, жаль что в конце матча не вывели Роберта на третий гол. Варианты были. Но и при двух голах поляка, настроение у черепашки ухудшилось... Кстати, вот тот пенальти вчера, вернее, падение гуливера..., гулера, точно такое же, как сегодня в начале матча падение Фермина...Но, удивляться не приходится. Все мы знаем, что Барса соревнуется в 11 игроков против 17, а реал вымучивает свои победы в 17 игроков против 11... Удачи великой Барселоне в следующем матче!
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2
2
Море23 (Одесса)
30.03.2025 в 19:36
Перес лига не только не дал судья чистый пенальти так ещё и отменил штрафной это беспредел
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4
2
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Барсeлонец
30.03.2025 в 19:33
У Флика даже такое тупейшее бревно, как Торрес заиграло. Это просто поразительно. Шо он с ними делает? Видать хороший психолог, не иначе. Уже, как-то и неудобно называть Феррана Барраном.
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5
2
Море23 (Одесса)
30.03.2025 в 19:36
Торрес и при Хави забивал норм .второй был после Левандовски
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3
3
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Барсeлонец
30.03.2025 в 19:41
А вспомни сколько он не забил. Да и забивал он по большей части лузерам всяким, когда результат уже был сделан. Но в этом сезоне всё иначе, голы забивает важные, а порой и решающие. Второй после Левы был? Шо-то я сомневаюсь.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.03.2025 в 19:49
Он хорош. Если бы он играл регулярно, наверняка сейчас его имя на слуху было бы. Он шустрый, даже если не забивает, то соперника бегом утомляет.)
 
2
1
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Барсeлонец
30.03.2025 в 19:24
Игроки Барсы сделали всё, шобы Роберт Левандовски не сделал хет-трик. Это просто поразительно, как надо не уважать главного бомбардира команды, Ла Лиги и самого возрастного и звёздного игрока клуба. Срамота. А в реале всё на мбаппе играют... Неприятный осадок, неприятный.. - Да, Роберт? - Да, Олег.
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4
2
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Spokoyno (Київ)
30.03.2025 в 19:35
Та там смугастеньки на МПеналь більше "грають" Десь тридцять відсотків з пенальті
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2
2
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Spokoyno (Київ)
30.03.2025 в 19:22
Є повтор Роберт красава... дубль без всякого сприяння смугастеньких! PS Бальде жаднюга... хоч при другій спробі добре приклався.
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2
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Барсeлонец
30.03.2025 в 19:26
Бальде просто скотина и больше ничего.
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Море23 (Одесса)
30.03.2025 в 19:38
Тут кто то кричал что бальде лучше Ямаля непомню кто .ну ну
 
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Барсeлонец
30.03.2025 в 19:43
Ну так вспомни, а потом обращайся ко мне, сынок.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.03.2025 в 19:59
Это я писал, что у него обводки получаются красиво, иногда лучше чем у Ямаля. Конечно же лучше бы он в защите понадежнее играл.
 
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0
Море23 (Одесса)
30.03.2025 в 19:39
Пока что бальде часто в нападении всадник без головы ,а в защите часто нестабильный
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