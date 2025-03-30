Примера. Барселона – Жирона 4:1. Каталонское дерби за хозяевами

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген, Кубарси и Касадо. Кроме того, Флик провел ротацию накануне кубкового матча против "Атлетико". Слева в защите сыграл Мартин, место опорного полузащитника занял Эрик Гарсия, а на фланге атаки вышел Фермин Лопес. У "Жироны" отсутствуют травмированные Хиль, Миовски, Руис, Мартин, из-за дисквалификации не сыграл ван де Бек.

С первых минут "Барселона" традиционно взяла мяч под свой контроль. Фермин Лопес получил пас в штрафной, но защитник заблокировал его удар по воротам. Подачу с углового от Педри легко забрал Гассанига.

Левандовски получил пас в штрафной и пробил в правый угол ворот, но голкипер и на этот раз действует безошибочно. В ответ Цыганков замкнул прострел Гутьерреса с левого фланга , но пробил над воротами.

Ламин Ямаль перехватил мяч в центре поля, протащил в штрафную, но пробил над воротами. Через несколько минут снова Ямаль пробросил мяч защитнику между ног и пробил по воротам, но круглого парировал Гассанига.

Араухо головой завершал подачу углового от Педри, но Гассанига вытащил мяч, летевший в дальний угол. Ямаль с правого фланга подавал на дальнюю стойку на Левандовске, но Блинд перевел круглого на угловой.

В конце тайма "сине-гранату" все же забили. Эррера сфолил против Ямаля почти на линии штрафной. После подачи со штрафного от Ламина мяч рикошетом от Крейчи залетел в сетку ворот "Жироны". 1:0.

"Барселона" доминировала в первом тайме, сумев забить в конце гол. Подопечные Флик явно не играли в полную силу и могли добавить в любой момент. "Жирона" практически весь тайм отбивалась без особой контригры.

На старте второго тайма "Жирона" неожиданно сравняла счет. Данжума получил передачу от Блинда неподалеку от штрафной, освободился от опеки защитника и пробил мимо Щенсны. 1:1. Почти сразу опасный прострел Асприльи прервал Кунде.

"Барселона" бросилась отыгрываться. На прострел Кунде на дальней стойке чуть не успел Левандовски. Эрик Гарсия пробил метров с 22-х в правую стойку ворот. Очередная атака подопечных Флик стала голевой. После подачи с фланга Фермин Лопес головой сбросил мяч на Левандовски, который в акробатическом прыжке отправил круглого в сетку. 2:1.

Почти сразу Гассанига перевел на угловой удар Левандовски после передачи Педри. Де Йонг разогнал очередную атаку "сине-гранатовых" по центру, отдал на левый фланг, где Левандовски обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот Гассаниги. 3:1.

Окончательно добил "Жирону" Ферран Торрес, после передачи Мартина поразивший правый угол ворот соперника. 4:1.

Уже в добавленное арбитром время совсем неприличный счет могли сделать Ямаль, попавший в крестовину и Бальде, удар которого парировал Гассанига.

"Барселона" набрала 66 очков и теперь снова единолично возглавляет турнирную таблицу. "Жирона" же осталась на 13-й позиции с 34 очками в активе.

29-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Жирона" 4:1

Голы: Крейчи, 43 (авт.), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

"Барселона": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес (Кубарси, 81), Кунде – Гави (де Йонг, 66), Э. Гарсия (Бальде, 81), Педри (Торре, 87) – Ямаль, Левандовски, Ф. Лопес (Торрес, 66).

"Жирона": Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд – А. Мартинес (Миссехой, 80), Эррера, Асприлья (Порту, 59), Артур (Солис Ромео, 71), Гутьеррес – Цыганков (Стуани, 71), Данжума.

Предупреждение: Эррера, 43.