Настоящий бомбардир. Форвард Барселоны достиг отметки в 40 голов за клуб и сборную в этом сезоне

Форвард "Барселоны" стал первым игроком из команд топ-5 европейских лиг, который достиг отметки в 40 голов за клуб и национальную сборную в этом сезоне.

В матче 29-го тура Ла Лиги против "Жироны" (4:1) Роберт Левандовский оформил дубль, доведя количество своих забитых мячей до 25-ти в чемпионате Испании. Также отметим, что на его счету две результативные передачи в этом сезоне.

Всего 36-летний поляк забил 40 голов и отдал 5 ассистов в 47 матчах во всех турнирах за клуб и сборную.

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В борьбе за "Золотой бутс" Левадовский отстает от Мохамеда Салаха, у которого 27 голов, на два забитых мяча.