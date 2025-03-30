Последние полчаса все решили. Барселона – Жирона 4:1. Обзор матча

В первом тайме давление подопечных Флика конвертировалось только в автогол накануне перерыва. В начале второй половины встречи "бело-красные" сравняли счет, но этим только разозлили оппонента.

"Сине-гранатовые" возглавляют таблицу (66 баллов) и 5 ​​апреля будут принимать "Бетис". Команда Мичела – тринадцатая и всего на 7 очков опережает зону вылета (34 пункта). В субботу коллектив будет играть дома с "Алавесом".

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Смотрите обзор матча 29 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико, 48 258 зрителей

Барселона – Жирона 4:1

Голы: Крейчи, 43 (аг), Левандовская, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53