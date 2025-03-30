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Левандовский: Я хочу продолжать играть в футбол на самом высоком уровне в течение нескольких лет

Испания
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Форвард находится в прекрасной форме

Левандовский: Я хочу продолжать играть в футбол на самом высоком уровне в течение нескольких лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился эмоциями после разгромной победы над "Жироной" (4:1), в которой поляк оформил дубль.

"Многие люди говорят о моем возрасте, но я знаю, что работаю так же упорно, как и всегда. Я хочу дальше играть на самом высоком уровне в течение нескольких лет. Я чувствую себя очень хорошо физически. С точки зрения результативности нет разницы между тем, что было несколько лет назад, и сейчас.

Для меня самым важным является то, что я помогаю команде забитыми мячами. Мне важно чувствовать уверенность в собственных силах. Когда я находится в штрафной площадке или рядом с ней, я знаю, что забью, если мяч будет в моих ногах", — приводит слова Левандовского издание Diario SPORT.

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Подчеркнем, что 36-летний Роберт Левандовский стал первым игроком из команд топ-5 европейских лиг, который достиг отметки в 40 голов за клуб и национальную сборную в этом сезоне.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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