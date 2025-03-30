Левандовский: Я хочу продолжать играть в футбол на самом высоком уровне в течение нескольких лет

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился эмоциями после разгромной победы над "Жироной" (4:1), в которой поляк оформил дубль.

"Многие люди говорят о моем возрасте, но я знаю, что работаю так же упорно, как и всегда. Я хочу дальше играть на самом высоком уровне в течение нескольких лет. Я чувствую себя очень хорошо физически. С точки зрения результативности нет разницы между тем, что было несколько лет назад, и сейчас.

Для меня самым важным является то, что я помогаю команде забитыми мячами. Мне важно чувствовать уверенность в собственных силах. Когда я находится в штрафной площадке или рядом с ней, я знаю, что забью, если мяч будет в моих ногах", — приводит слова Левандовского издание Diario SPORT.