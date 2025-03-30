Флик - о победе над Жироной: Мы набрали три очень важных очка

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу над "Жироной" (4:1) в матче 29-го тура Ла Лиги.

"В первом тайме мы приложили максимум усилий и сыграли очень хорошо. Возможно, мы могли бы забить больше, чем один гол, но стоит признать, что "Жирона" прекрасно защищалась. После того, как они сравняли счет, мы сделали определенные изменения, которые дали результат. Замены сработали хорошо, и я рад этому. Мы набрали три очень важных очка.

Такое количество голов — это отражение нашей идеи. Мы хотим играть в атакующий футбол. Это то, что я люблю в этой команде. Мы улучшили свою игру в защите, делаем меньше ошибок. Мы на правильном пути к успеху. Мы должны сосредотачиваться на каждом следующем матче. Мы будем бороться за каждый возможный трофей".