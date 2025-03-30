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"Мы должны думать о выживании". Наставник Жироны высказался о безвыигрышной серии из семи матчей

Испания

Разгромное поражение в дерби приблизило его команду к зоне вылета

"Мы должны думать о выживании". Наставник Жироны высказался о безвыигрышной серии из семи матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес отреагировал на разгромное поражение его команды от "Барселоны" (4:1).

"Барселона" превосходит нас. Однако, разница между командами уже не такая серьезная, как это было в прошлом сезоне. Я был доволен тем, как мы играли во втором тайме. В первой половине мы действовали осторожнее, а во втором тайме мы боролись. К сожалению, мы дали много пространства сопернику, поэтому нам было сложно.

После семи игр подряд без побед мы должны думать о выживании. Наши ожидания были другими, но это то, что мы сейчас имеем. У нас еще есть время, но последние девять матчей не будут легкими.

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"Жирона" с 34 набранными баллами, занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных туров. Команду, за которую играет Виктор Цыганков, от зоны вылета отделяет лишь семь очков.

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Источник:
Nil Solà
Опубликовал: Андрей Журба
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