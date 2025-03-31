  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Летучие мыши отдаляются от зоны вылета. Валенсия - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Летучие мыши отдаляются от зоны вылета. Валенсия - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания
Обновлено

Корберан показывает хорошие результаты

Летучие мыши отдаляются от зоны вылета. Валенсия - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" минимально обыграла "Мальорку" в домашнем поединке 29-го тура чемпионата Испании.

Победный гол в составе "летучих мышей" забил Диего Лопес.

В турнирной таблице "Валенсия" поднялась на 15-е место. "Мальорка" опустилась на 8-ю строчку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

29-й тур Примеры.

"Валенсия" - "Мальорка" 1:0

Гол: Лопес, 50

По теме
yellow-arrow
"Мне нравится, как меняется моя роль". Лунин рассказал о своем будущем в Реале
yellow-arrow
Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
yellow-arrow
Примера. Победы Вильярреала, Валенсии и Бетиса, ничья в Бильбао
Валенсия (Испания) Мальорка Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости