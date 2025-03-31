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Летучие мыши отдаляются от зоны вылета. Валенсия - Мальорка 1:0. Видео гола и обзор матча
Корберан показывает хорошие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" минимально обыграла "Мальорку" в домашнем поединке 29-го тура чемпионата Испании.
Победный гол в составе "летучих мышей" забил Диего Лопес.
В турнирной таблице "Валенсия" поднялась на 15-е место. "Мальорка" опустилась на 8-ю строчку.
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29-й тур Примеры.
"Валенсия" - "Мальорка" 1:0
Гол: Лопес, 50
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