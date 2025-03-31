Флик - о Левандовском: Он невероятен

Наставник "Барселоны" Ханси Флик оценил игру Роберта Левандовского после матча с "Жироной" (4:1).

"Левандовский невероятен, сегодня он продемонстрировал, почему он нам так нужен, но, конечно, нам нужны и все остальные игроки. Сейчас мы находимся в отличной форме. Я сказал Роберту в перерыве, что он должен забить два гола, и он это сделал. Он является важным футболистом для нас".