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Флик - о Левандовском: Он невероятен

Испания

Немецкий специалист доволен игрой своего нападающего

Флик - о Левандовском: Он невероятен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханси Флик оценил игру Роберта Левандовского после матча с "Жироной" (4:1).

"Левандовский невероятен, сегодня он продемонстрировал, почему он нам так нужен, но, конечно, нам нужны и все остальные игроки. Сейчас мы находимся в отличной форме. Я сказал Роберту в перерыве, что он должен забить два гола, и он это сделал. Он является важным футболистом для нас".

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Добавим, что 36-летний Роберт Левандовский, благодаря дублю в ворота "Жироны", стал первым игроком из команд топ-5 европейских лиг, который достиг отметки в 40 голов за клуб и национальную сборную в этом сезоне.

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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