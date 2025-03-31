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Флик - о Левандовском: Он невероятен
Немецкий специалист доволен игрой своего нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик оценил игру Роберта Левандовского после матча с "Жироной" (4:1).
"Левандовский невероятен, сегодня он продемонстрировал, почему он нам так нужен, но, конечно, нам нужны и все остальные игроки. Сейчас мы находимся в отличной форме. Я сказал Роберту в перерыве, что он должен забить два гола, и он это сделал. Он является важным футболистом для нас".
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Добавим, что 36-летний Роберт Левандовский, благодаря дублю в ворота "Жироны", стал первым игроком из команд топ-5 европейских лиг, который достиг отметки в 40 голов за клуб и национальную сборную в этом сезоне.
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