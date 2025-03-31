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Реал Бетис уже знает сумму, которую им придется выложить за звезду Ман Юнайтед

Испания

Нападающий хорошо обосновался в команде

Реал Бетис уже знает сумму, которую им придется выложить за звезду Ман Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Бетис" нашел в Антони роскошное усиление для второй половины сезона. Бразильский вингер, арендованный у "Ман Юнайтед", смог восстановить свою лучшую форму, оставив позади непредсказуемость, которая сопровождала его период на "Олд Траффорд".

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Игрок неоднократно признавал, что его адаптация к городу и клубу была великолепной. В связи с этим в "Бетисе" уже задают важный вопрос: каковы шансы, что Антони останется в команде после завершения аренды? Ответ на него не является простым. Оценки "МЮ" относительно постоянного трансфера колеблются между 35 и 40 миллионами евро, суммой, которую испанцы должны тщательно обдумать.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 4 ассиста в 12 матчах за "Бетис" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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