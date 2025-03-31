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Гол перед перерывом оказался решающим. Бетис - Севилья 2:1. Видеообзор матча

Испания

Севильское дерби остается за "огурцами"

Гол перед перерывом оказался решающим. Бетис - Севилья 2:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" одержал непростую победу над "Севильей" в 29-м туре чемпионата Испании.

Победу коллективу Мануэля Пеллегрини на третьей компенсированной к первому тайме минуте принес Кучо.

Таким образом, "Бетис" довел свою выигрышную серию в рамках Примеры до шести игр.

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29-й тур Примеры.

"Бетис" - "Севилья" 2:1

Голы: Дж. Кардосо, 25, Кучо, 45+3 - Варгас, 17

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