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Владельцы Ливерпуля и ПСЖ соперничают за покупку Малаги
Заинтересованы обе стороны
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Ранее сообщалось, что владельцы "ПСЖ" Qatari Sports Investment (QSI), которые приобрели французский клуб в 2011 году, а недавно стали владельцами 21,67% акций португальской "Браги", могут пополнить свой футбольный портфель еще одним клубом, ведь они ведут переговоры о покупке клуба "Малага", который выступает в испанской Ла Лиге 2.
Однако, по информации The Athletic, у них появился серьезный конкурент – владельцы "Ливерпуля" Fenway Sports Group (FSG), которые также рассматривают возможность покупки испанского клуба. Их приоритетом является выкуп 51% доли акционера "Малаги" шейха Абдуллы Аль-Тани. Известно, что в рамках заинтересованности FSG еще в феврале отправили делегацию для оценки инфраструктуры клуба перед возможной сделкой.
Добавим, что сейчас "Малага" занимает 15 место в турнирной таблице Ла Лиги 2 с 42 очками.
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