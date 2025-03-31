Анчелотти надеется, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по количеству голов в Реале

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал сравнение Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

"Трудно сравнивать футболистов из разных эпох. Это очень сложная задача для Килиана Мбаппе, но я надеюсь, что он сможет сравниться с Криштиану Роналду по количеству голов в "Реале". Он имеет все необходимые навыки для этого. Я верю в то, что он станет легендой этого клуба, как и Роналду".