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Анчелотти надеется, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по количеству голов в Реале
Именитый наставник верит в то, что француз станет легендой королевского клуба
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал сравнение Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
"Трудно сравнивать футболистов из разных эпох. Это очень сложная задача для Килиана Мбаппе, но я надеюсь, что он сможет сравниться с Криштиану Роналду по количеству голов в "Реале". Он имеет все необходимые навыки для этого. Я верю в то, что он станет легендой этого клуба, как и Роналду".
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Отметим, что Килиан Мбаппе забил 33 гола и отдал 5 ассистов в 45 матчах за "Реал" во всех турнирах. Недавно он смог повторить достижение Криштиану Роналду по количеству голов в своем дебютном сезоне за королевский клуб.
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