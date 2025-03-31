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Аморим высказался об игре Рашфорда в Астон Вилле
Я рад, когда наши футболисты хорошо играют в аренде (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал выступления Маркуса Рашфорда, который на правах аренды защищает цвета "Астон Виллы".
"Я сосредоточен на своей команде и своих игроках. Сейчас Рашфорд не является моим игроком. Но, конечно, я рад, когда наши футболисты хорошо играют в аренде", - сказал специалист.
Напомним, что Рашфорд присоединился к "Астон Вилле" в феврале 2025 года, а летом этого года футболист вернется к "красным дьяволам".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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