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Аморим высказался об игре Рашфорда в Астон Вилле

Испания

Я рад, когда наши футболисты хорошо играют в аренде (с)

Аморим высказался об игре Рашфорда в Астон Вилле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал выступления Маркуса Рашфорда, который на правах аренды защищает цвета "Астон Виллы".

"Я сосредоточен на своей команде и своих игроках. Сейчас Рашфорд не является моим игроком. Но, конечно, я рад, когда наши футболисты хорошо играют в аренде", - сказал специалист.

Напомним, что Рашфорд присоединился к "Астон Вилле" в феврале 2025 года, а летом этого года футболист вернется к "красным дьяволам".

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Астон Вилла (Бирмингем) Маркус Рашфорд Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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