Голкипер Барселоны провел первую командную тренировку после травмы

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продолжает восстанавливаться после травмы колена.

По информации Фабрицио Романо, вратарь провел часть тренировки с первой командой. Процесс восстановления немецкого голкипера близок к завершению, хотя он еще не полностью готов к возвращению на поле.

Напомним, что тер Штеген травмировался в сентябре в матче с "Вильярреалом", и у него диагностировали разрыв сухожилия правого колена. Впоследствии он перенес операцию, и изначально ожидалось, что он пропустит большую часть сезона.