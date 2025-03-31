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Голкипер Барселоны провел первую командную тренировку после травмы

Испания
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Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению на поле

Голкипер Барселоны провел первую командную тренировку после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продолжает восстанавливаться после травмы колена.

По информации Фабрицио Романо, вратарь провел часть тренировки с первой командой. Процесс восстановления немецкого голкипера близок к завершению, хотя он еще не полностью готов к возвращению на поле.

Напомним, что тер Штеген травмировался в сентябре в матче с "Вильярреалом", и у него диагностировали разрыв сухожилия правого колена. Впоследствии он перенес операцию, и изначально ожидалось, что он пропустит большую часть сезона.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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