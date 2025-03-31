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Педри - о Золотом мяче: Это не приоритетная цель для меня

Испания

Талантливый хавбек рассказал, кому он отдал бы эту индивидуальную награду

Педри - о Золотом мяче: Это не приоритетная цель для меня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Педри прокомментировал возможность получения "Золотого мяча" в 2025 году.

"Я не думаю о Золотом мяче. Это не приоритетная цель для меня. Обычно, этот приз получают игроки, которые имеют лучшие статистические показатели, если вы не являетесь исключением, как Родри. Я хочу, чтобы его выиграл Рафинья или Ламин Ямаль, ведь их голы имеют большое значение для "Барселоны". Я был бы очень рад, если мы выиграем командные титулы".

"Мне приятно получать признание, однако я стараюсь оставаться сосредоточенным на совершенствовании. Мне всего 22 года, так что у меня еще есть много места для роста. Всегда есть место для самосовершенствования", — добавил Педри.

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В этом сезоне 22-летний Педри провел 44 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 7 ассистами.

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Источник:
TV3
Опубликовал: Андрей Журба
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