  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может перехватить главную трансферную цель Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может перехватить главную трансферную цель Манчестер Сити

Испания

Кто кого?

Барселона может перехватить главную трансферную цель Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Сити".

Как сообщают источники издания TEAMtalk, 26-летний Тиджани Рейндерс из "Милана" является одной из главных целей "горожан" в ближайшее трансферное окно, но они могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Барселоны". Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик является большим поклонником таланта хавбека.

В начале марта этого года футболист сборной Нидерландов продлил контракт с "россонери" до лета 2023 года, но предложение от европейского топ-клуба может соблазнить его присоединиться к команде, которая борется за элитные трофеи.

Читайте такжеМанчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана

Считается, что Рейндерс будет более склонен к переходу в каталонский гранд, чем к переезду в Англию. "Милан" в свою очередь будет требовать за своего полузащитника не менее 60 миллионов фунтов стерлингов, если им будут поступать запросы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тиджани Рейндерс отметился 13 голами и 4 ассистами в 43 матчах на клубном уровне. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Барселона играет очень красиво
yellow-arrow
Хавбек Барселоны: Флик несет полную ответственность за изменения в игре
yellow-arrow
Голкипер Барселоны провел первую командную тренировку после травмы
Барселона Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости