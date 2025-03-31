"Барселона" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Сити".

Как сообщают источники издания TEAMtalk, 26-летний Тиджани Рейндерс из "Милана" является одной из главных целей "горожан" в ближайшее трансферное окно, но они могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Барселоны". Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик является большим поклонником таланта хавбека.

В начале марта этого года футболист сборной Нидерландов продлил контракт с "россонери" до лета 2023 года, но предложение от европейского топ-клуба может соблазнить его присоединиться к команде, которая борется за элитные трофеи.

Читайте также Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана

Считается, что Рейндерс будет более склонен к переходу в каталонский гранд, чем к переезду в Англию. "Милан" в свою очередь будет требовать за своего полузащитника не менее 60 миллионов фунтов стерлингов, если им будут поступать запросы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тиджани Рейндерс отметился 13 голами и 4 ассистами в 43 матчах на клубном уровне. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.