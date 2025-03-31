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Хавбек Барселоны: Флик несет полную ответственность за изменения в игре

Испания

Педри высказался о главном тренере Барселоны

Хавбек Барселоны: Флик несет полную ответственность за изменения в игре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри рассказал, что Ханси Флик "навязал" команде другой стиль игры, чем тот, к которому игроки привыкли в прошлом сезоне.

"Флик несет полную ответственность за происходящее. Он навязал нам другую манеру игры, чем мы играли в том году, особенно в защитной линии и прессинге. Он навязал нам свою манеру игры".

"Барселона" сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, подопечные Флика имеют 66 очков по итогам 29 туров.

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