Анчелотти: Барселона играет очень красиво

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно стиля игры его команды и "Барселоны".

"Барселона" играет очень красиво. "Реал" играет в другой футбол, очень качественный. Мне нравится "Реал" и стиль игры "Барселоны". Сложно оценивать стиль игры двух команд, поскольку он во многом зависит от футболистов. "Реал" имеет другие характеристики по сравнению с "Барселоной". Кто-то скажет, что они выступают хорошо, а мы - очень плохо. Но мне нравится, как играет "Реал". Составы со временем меняются, поэтому невозможно сохранить одну и ту же идентичность".