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Анчелотти: Барселона играет очень красиво
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно стиля игры его команды и "Барселоны".
"Барселона" играет очень красиво. "Реал" играет в другой футбол, очень качественный. Мне нравится "Реал" и стиль игры "Барселоны". Сложно оценивать стиль игры двух команд, поскольку он во многом зависит от футболистов. "Реал" имеет другие характеристики по сравнению с "Барселоной". Кто-то скажет, что они выступают хорошо, а мы - очень плохо. Но мне нравится, как играет "Реал". Составы со временем меняются, поэтому невозможно сохранить одну и ту же идентичность".
Напомним, что завтра, 1 апреля, "Реал" сыграет против "Сосьедада" в рамках полуфинала Кубка Короля.
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