  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Барселона играет очень красиво
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Барселона играет очень красиво

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Анчелотти: Барселона играет очень красиво

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями относительно стиля игры его команды и "Барселоны".

"Барселона" играет очень красиво. "Реал" играет в другой футбол, очень качественный. Мне нравится "Реал" и стиль игры "Барселоны". Сложно оценивать стиль игры двух команд, поскольку он во многом зависит от футболистов. "Реал" имеет другие характеристики по сравнению с "Барселоной". Кто-то скажет, что они выступают хорошо, а мы - очень плохо. Но мне нравится, как играет "Реал". Составы со временем меняются, поэтому невозможно сохранить одну и ту же идентичность".

Напомним, что завтра, 1 апреля, "Реал" сыграет против "Сосьедада" в рамках полуфинала Кубка Короля.

Читайте такжеАнчелотти прокомментировал интерес от сборной Бразилии
По теме
yellow-arrow
Барселона может перехватить главную трансферную цель Манчестер Сити
yellow-arrow
Хавбек Барселоны: Флик несет полную ответственность за изменения в игре
yellow-arrow
Голкипер Барселоны провел первую командную тренировку после травмы
Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости