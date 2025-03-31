Барселона может продолжить сотрудничество со своим основным защитником

Правый защитник "Барселоны" Жуль Кунде хочет подписать новый контракт со своим клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несколько недель назад руководство "Барселоны" сообщило футболисту, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества, поскольку действующий контракт Кунде истекает в июне 2027 года. А сам игрок не намерен менять клубную прописку.

Добавим, что Жуль в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.